Coronavirus, dal rugby in Nazionale al volontariato sulle ambulanze: “Se siete stanchi di stare in casa, aiutate”

Pur impegnandosi negli allenamenti a casa, Maxime Mbandà, star del rugby italiano, ha deciso di scendere in campo in maniera differente.

Il flanker delle Zebre e della Nazionale italiana si è offerto come volontario alla Croce Gialla di Parma. Da due settimane Mbandà fa turni di 12-13 ore trasportando i malati di coronavirus dimessi dagli ospedali nelle loro case, dove proseguiranno la quarantena.

Oppure conducendo le persone con sintomi della malattia in ospedale. Un lavoro rischioso, ma anche un impegno importante.

“Quando penso a quello che vedo nelle stanze della terapia intensiva, dico a me stesso che non posso essere stanco – racconta a Corriere.it – perché siamo in una situazione di piena emergenza. La paura è normale, ma ci sono delle piccole cose che possono essere fatte in sicurezza, che regalano a chi è in prima linea, parlo di medici, rianimatori e infermieri che lottano per salvare vite 24 ore al giorno, una mezzora o un’ora di riposo, che può essere cruciale. Sono qui e intendo rimanerci e andrò avanti finché ne avrò la forza».

La tradizione di rendersi utili