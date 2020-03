Cotto e Mangiato, ricetta 24 Marzo: tortini di bietole

Altra ricetta per Tessa Gelisio oggi. Cotto e Mangiato non abbandona i suoi fan, ma continua a deliziarli con gusto. E stavolta si preparano dei tortini di bietole

La ricetta dei tortini di bietole

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

500 grammi di bietole

Aglio

2 uova

80 grammi di formaggio

50 grammi di bree o provola

Pangrattato

Preparazione

Tagliare e lavare le bietole, dunque lessarle in acqua salata e bollente. Quando saranno cotte, scolarle bene dall’acqua e sfriggerle in olio e aglio in padella per qualche minuto.

Quando le bietole saranno pronte versarle in una ciotola, dunque aggiungerci due uova, formaggio grattugiato e amalgamare il tutto. Prendere dei piccoli tegami, e mettere sulla base un filo d’olio e del pangrattato, dunque aggiungere le bietole, la provola a pezzi, dunque un altro strato di bietole. Quando il tegame sarà pieno altra piccola spolverata di pangrattato e poi in forno. Cuocere a 180 gradi per una ventina di minuti.