Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2020: i Bilancia affrontano Saturno opposto, lo Scorpione deve stare attento al denaro

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona vitalità nel pomeriggio di oggi. Le stelle sono energiche e ti aiutano. Attenzione nei rapporti con Capricorno e Bilancia. Vivere una grande passione ad aprile? Sarà più facile grazie a Venere favorevole;

Toro. Serve pazienza, ma non troppa perché Giove è favorevole e ha in programma dei progetti per te entro l’estate. Certo, non tutto si potrà fare e infatti delle cose verranno rimandate. Dalla fine di marzo arriva Saturno dissonante. Adesso non ci sono i presupposti per fare certe scelte di vita a due;

Gemelli. Dovrai tenere sotto controllo le tensioni. Cerca di sfruttare la buona posizione di Saturno sul lavoro, soprattutto se stai attraversando una crisi. Rimanda alcune scelte importanti alla prossima settimana. Altre sono invece dietro l’angolo;

Cancro. Devi allontanare dalla tua vita persone che ti danno fastidio. Ti vuoi allontanare da una certa situazione ma ci sono degli accordi che devi rivedere perché questo Saturno dissonante crea un po’ di fastidi. Sono le cose che hai fatto negli ultimi due anni a dover essere revisionate. C’è anche chi si maledice perché si è fatto carico di maggiori responsabilità ma adesso tutto pesa di più.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Cambiamenti in vista se porti avanti un’attività indipendente. Arriva, per te, un’opposizione di Saturno che ti condizionerà per qualche settimana. Rischi di discutere di continuo. Sei infastidito perché gli altri non riconoscono i tuoi meriti è nessuno ti dice grazie. Disagi anche in amore, ma la svolta di aprile è vicina;

Vergine. Non devi compiere scelte drastiche in amore. Da aprile a giugno ci saranno grandi tensioni. Probabilmente le coppie forte supereranno tutto indenni, ma se hai dei dubbi- e non sai se agire per una determinata questione- devi rimandare le tue scelte a momenti migliori.

Bilancia. Devi cercare di andare avanti. La dissonanza di Saturno, un po’ come il Cancro, ti condiziona da tempo. E allora ci sono discussioni con le persone che ami, tensioni causate magari dal ritorno di un/un’ex. Fai attenzione anche al rapporto genitori-figli. Devi rilassarti e tenere duro perché aprile sarà migliore;

Scorpione. Sei agitato. Forse un avvenimento particolare capiterà nella tua vita nelle prossime ore. Cerca di tenere sotto controllo la tua situazione economica. Il momento è particolare e tutti siamo un po’ nervosi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Fino a giovedì avrai a disposizione una grande energia. Non tenerla tutta per te! Regalala un po’ alle persone che ti stanno vicino. L’amore ha bisogno di cautela. Adesso sei sotto pressione, vivi piccoli o grandi ripensamenti. Hai bisogno di tranquillità;

Capricorno. Sei responsabile e vuoi sempre dare una mano agli altri. Il problema è che adesso sei stanco: hai fatto troppo, sei teso e devi centellinare le tue energie. Lo stress che avverti deriva dalle tensioni esterne e dalla difficoltà di avere dei riscontri. Evita discussioni in casa;

Acquario. Periodo sofferto anche per te. Chiusure nette e cambiamento di vita radicale. Cosa puoi fare? Guarda re il bicchiere mezzo pieno. Vero è che tutto sta cambiando, ma è vero anche che tu puoi viverla come un’opportunità per dire addio alle cose deleterie che ci sono nella tua vita. Chiudi o rivedi dei rapporti che sono logorati;

Pesci. Sei più impensierito da situazioni personali e professionali. Probabilmente devi discutere con un capo o con una persona che ha qualcosa da ridire sul tuo lavoro. Ci vuole cautela in amore. In amore, i single magari sono intrigati da qualcuno, ma devono fare attenzione. Così come chi ha in ballo due storie: occhio a non lasciare il certo per l’incerto, soprattutto perché aprile non sarà benevolo.

