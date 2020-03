Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 24 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 24 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 24 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Permette? Alberto Sordi”: gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo, viene espulso dall'”Accademia di Recitazione dei Filodrammatici” a Milano, per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni, stringe un’amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello “Sceicco Bianco” e nei “Vitelloni” (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l'”Americano a Roma”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, il programma di approfondimento “Patriae”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento sull’attualità e la politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Commando”: la figlia di dieci anni di un ex colonnello viene rapita da un gruppo di mercenari, affinchè lui uccida un uomo politico. Subito dopo, il film “Codice Magnum”.

Su Canale 5 va in onda “Speciale Tg5-Guerra totale, ma quando finirà?”. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e il calice di fuoco”: Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, però, si presenta Lord Voldemort. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Legacies”.

Su La 7 torna l’approfondimento sull’attualità e la politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film cult “Balla coi lupi”: il tenente John Dumbar diventa, suo malgrado, un eroe di guerra; in premio, riceve il cavallo Sisko e l’autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio, per lui, un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribù di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

Rai 1

21:20 Permette? Alberto Sordi (film)

23:30 Tg1

Rai 2

21:20 Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente

23:30 Patriae

Rai 3

21:20 #cartabianca

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Commando (film)

23:30 Codice Magnum (film)

Canale 5

21:20 Speciale Tg5-Guerra totale, ma quando finirà?

00:30 X Style

Italia 1

21:20 Harry Potter e il calice di fuoco (film)

23:30 Legacies

La 7

21:20 DiMartedì

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi