Coronavirus, Bergamo: “Ci sono 1.800 trentenni con la polmonite da Covid-19” – VIDEO

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare non poco l’Italia e non solo, il virus non colpisce solo gli anziani come si pensava all’inizio, tantissimi sono i giovani contagiati.

La segretaria Fimmg, Paola Pedrini, ha fatto sapere che a Bergamo ci sono almeno 1800 pazienti sui 30 anni che hanno la polmonite da Covid-19. Lei stessa ha detto: “La polmonite da coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata”. Un importante dato che è stato riferito dalla Federazione medici di famiglia Lombardia.

La Pedrini ha poi aggiunto: “A Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid”.