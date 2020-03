Coronavirus, come la vivono gli italiani all’estero? Le testimonianze di sei connazionali – VIDEO

E’ un video molto interessante, quello realizzato da ViaggiNews.com in collaborazione con la nostra redazione.

Un video che mostra come sei nostri concittadini che vivono all’estero vivono l’emergenza coronavirus, in bilico tra le notizie che giungono dall’Italia (dove vivono i loro cari) e la vita quotidiana dei paesi che li ospitano.

Paesi che li ospitano che in alcuni casi mostrano solidarietà (come nel caso dei “vicini” greci), in alcuni casi dimostrano come si riesce a combattere il virus (come in Thailandia) ed in alcuni casi ancora mostrano simpatia per le nostre prestazioni canore dai balconi (come nel caso del Belgio).

Ma vi lasciamo alle loro parole, ringraziando Denis Carito dalla Scozia, Angelo Papi dalla Thailandia, Alessio Salvo dalla Polonia, Andrea Cau dalla Grecia, Davide Marucci con la macherina homemade dalla Repubblica Ceca e Pierpaolo Buzza dal Belgio per la loro disponibilità e la loro testimonianza.