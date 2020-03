Coronavirus, Valeria Marini ha fatto il tampone? I dubbi di Selvaggia Lucarelli – VIDEO

Valeria Marini ha davvero fatto il tampone prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip? Ecco cosa pensa Selvaggia Lucarelli

Al Grande Fratello Vip Valeria Marini agli altri concorrenti aveva detto di aver fatto il tampone per il Coronavirus prima di entrare nella casa, Selvaggia Lucarelli ha voluto vederci chiaro sulla vicenda.

Sulla testata TPI la Lucarelli ha raccontato una telefonata avvenuta tra lei e la soubrette. La Marini è entrata nella casa il 24 febbraio, tre giorno dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno. Nella casa ha fatto sapere di aver fatto il tampone il 19 febbraio, eppure sembra molto strano visto che i tamponi venivano fatti solo in presenza di sintomi gravi.

Al Grande Fratello Vip l’ex gieffina non è stata bene, era stanca e aveva la tosse, anche Zequila non è stato bene. La Lucarelli ha poi raccontato: “Una settimana fa Valeria esce dalla casa. Un noto giornalista mi racconta di averla chiamata al telefono e lei stessa avrebbe smentito di aver mai fatto il tampone, dicendo di non stare ancora molto bene: “Ho chiesto se me lo fanno al Gemelli ma mi hanno detto che non ho sintomi così gravi. Ho ordinato una macchina che mi aiuti a respirare meglio a casa”, avrebbe raccontato.”

Selvaggia Lucarelli ha chiamato la Marini chiedendole se avesse davvero fatto il tampone, lei ha detto di averlo fatto da un amico medico, in privato. Ha poi fatto confusione con le date, prima ha detto di averlo fatto il 19 poi il 21. La giornalista le ha chiesto di mandarle l’esito del test, la soubrette si è però rifiutata.

L’ex gieffina ha davvero fatto il tampone prima del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte