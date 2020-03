Greta Thunberg in isolamento: “Ho i sintomi del Coronavirus” – VIDEO

Greta Thunberg da due settimane si è messa in isolamento, potrebbe aver contratto il Coronavirus

Greta Thunberg potrebbe aver contratto il Coronavirus, lo ha fatto sapere lei stessa ieri sul suo profilo Instagram.

Al momento la Thunberg è in isolamento. Nel post che ha pubblicato su Instagram ha spiegato: “Nelle ultime due settimane sono rimasta a casa. Da quando sono tornata dal mio viaggio in Europa centrale mi sono isolata (in un appartamento preso in prestito lontano da mia madre e mia sorella). Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, come mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tosse. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre”.

Greta ha fatto sapere che in Svezia non è possibile fare il tampone se non si ha bisogno di cure mediche urgenti, ai malati viene chiesto di rimanere a casa in isolamento.

La Thunberg ha invitato tutti a rimanere a casa per evitare di continuare a diffondere il virus, perché spesso i sintomi non si manifestano ed è quindi possibile contagiare le persone a rischio.

Sara Fonte

