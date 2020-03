Messaggio Medjugorje 25 marzo 2020 | Attesa per il messaggio della Madonna (l’unico che continua ad esserci ogni mese)

Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija.

Di seguito potrete leggere il messaggio della Regina della Pace di giorno 25 marzo 2020.

Medjugorje, messaggio della Madonna del 25 marzo 2020 a Marija

Attendiamo venga comunicato il messaggio odierno.

In attesa vi proponiamo uno stralcio del messaggio del 2 marzo (che potete leggere per intero cliccando qui) – che è anche l’ultimo ricevuto Mirjana (che ne riceverà d’ora in poi uno all’anno, il 18 marzo):

Cari figli, il vostro amore puro e sincero attira il mio Cuore materno. La vostra fede e la confidenza nel Padre Celeste sono rose profumate che mi offrite: il bouquet di rose più bello, formato dalle vostre preghiere, da opere di misericordia e di carità. Apostoli del mio amore, voi che cercate di seguire mio Figlio sinceramente e con cuore puro, voi che sinceramente lo amate, siate voi ad aiutare: siate un esempio per coloro che non hanno ancora conosciuto l’amore di mio Figlio.

Ricordiamo come lo scorso 18 marzo la veggente Mirjana Dragićević-Soldo ha avuto l’apparizione annuale – che vi riportiamo di seguito. Apparizione che continuerà ad avere, a differenza del messaggio mensile del 2