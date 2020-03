Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 marzo 2020: il Sagittario lotta con una Venere contraria, il Capricorno è aiutato da Giove 

Mercoledì 25 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Se hai dei progetti in mente dovrai ridiscutere tutto, ma non è un buon motivo per non essere ottimista. Tu sei sempre pronto all’azione ma ora è il momento di essere paziente, tu che di solito di pazienza ne hai poca. Possono nascere nuove amicizie. Saturno sarà in buono aspetto a fine marzo, poi sarà dissonante fino a dicembre. Il 2020 è contraddittorio ma non mancheranno le cose buone;

Toro. Il nuovo transito di Saturno dissonante ci fa parlare di denaro. Le entrate, probabilmente, ora non sono tante e ti trovi a dover amministrare per bene i fondi che hai. Avevi in mente qualcosa da organizzare in vista dell’estate e ora questo progetto traballa. Cerca di non percorrere delle strade difficili. Il periodo ti impone di fare delle nuove scelte, magari anche in amore. Le coppie che volevano ufficializzare una relazione dovranno attendere agosto per avere qualcosa in più;

Gemelli. Un po’ di stanchezza da contrastare, ma ora c’è una buona notizia: il transito positivo e lungo di Venere da aprile in poi. Emozioni in arrivo. Siate più consapevoli della vostra voglia d’amare e delle vostre convinzioni. Evitate le polemiche da stasera. Non cercate negli altri quello che avete già in voi;

Cancro. Cancro e Capricorno, opposti nello zodiaco, hanno una cosa in comune: quando c’è del “caos” tendono a mettersi in disparte. Tutto quello che sta accadendo nel mondo ti ferisce ma devi cercare di essere più forte. Hai paura di vivere nuove emozioni e sensazioni? Lasciati andare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Forse un persona è assillante nei tuoi confronti o ti fa arrabbiare? Non temere: devi cercare di mantenere la calma fino ad aprile, che sarà un mese migliore. Potresti dire delle cose che non pensi, quindi devi aspettare e frenare le tue esternazioni. Il periodo non è facile ed è possibile che tu ad aprile debba fare una scelta. Arriveranno comunque nuove possibilità e vincerai;

Vergine. Non vuoi avere complicazioni. Adesso ti dedicherai al lavoro, cercando di salvare il salvabile dal punto di vista pratico. Non che l’amore non ti importi, anzi: tu sei passionale, però sai che si ama meglio quando il lavoro va bene e quando non ci sono preoccupazioni economiche. Affronta le questioni con calma e rimanda quelle a cui tieni di più;

Bilancia. Il transito buono di Saturno probabilmente ti ha tolto un peso dal cuore. Magari ti sei un po’ arrabbiato per dei cambiamenti che ci sono stati nella tua vita. Tu non ami le scortesie e te la sei presa per delle esternazioni un po’ brusche. Però vivere una nuova vita, dare più spazio a delle questioni che prima erano più in ombra, per te è importante. Possibile rilanciare le tue emozioni: ad aprile potresti riuscire a definire una storia;

Scorpione. Arriva l’occasione giusta per realizzare un tuo desiderio. Magari effettuerai un cambiamento nelle prossime settimane perché la breve opposizione di Saturno che stai vivendo può potare alla fine di alcune collaborazioni o alla necessità di rivedere accordi e progetti. Si avverte ancora quel senso di difficoltà che affronti dallo scorso dicembre.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Presti Venere affronterà un transito difficile nel tuo segno, mettendo in ulteriore difficoltà le coppie che già erano traballanti. Ovviamente non salteranno tutti i rapporti, ma vivi delle incertezze nei rapporti con gli altri. Cerca di non scoraggiarti. Probabile che tu abbia accanto una persona che ora vedi con occhi diversi: questa vicinanza forzata magari sta mettendo in luce problemi che prima non si vedevano;

Capricorno. Il periodo è giusto per valutare delle occasioni, anche se tu ti senti confuso e teso per via di quello che sta succedendo. Devi confidare in Giove, che ti è favorevole, perché comunque riuscirai a uscire da questo periodo difficile. Quando tu hai un problema sei un tipo che non va avanti per forza: tu ti fermi e cerchi di fare il punto della situazione. Non lasciare spazio a pensieri negativi (e questo vale anche per l’amore);

Acquario. Puoi vivere emozioni forti. Dalla fine di marzo ci sarà un cambiamento molto importante sul lavoro. Il periodo è complicato ma è liberatorio. Il momento è buono anche per l’amore, visto il grande cielo che si prepara per aprile. Alcune delle tue scelte provocheranno dell polemiche;

Pesci. Devi essere cauto e fermo in amore. Magari c’è una persona che da tempo ti ha relegato in un ruolo secondario, o magari sei tu che hai fatto questo con un’altra persona. Bene: ora non si può più “giocare”. O dentro o fuori. Venere inizia un transito complicato da aprile e si vede perché tu adesso badi alla sostanza e non all’apparenza, anche nella vita pratica. Cerca di non discutere troppo.

Maria Mento