Il Principe Filippo è morto e la Regina Elisabetta mantiene il segreto? Come stanno le cose secondo i tabloid

Dopo la notizia della positività di Carlo, su alcuni siti italiani si sono sparse illazioni sulla presunta morte del Principe Filippo: come stanno le cose.

Questa mattina è giunta la notizia che Carlo, Principe del Galles e figlio della Regina Elisabetta, è risultato positivo al Coronavirus. Per fortuna l’erede al trono non presenta sintomi gravi e sta osservando un periodo di quarantena nella sua casa in Scozia. Lì con lui c’è anche Camilla, la quale però è risultata negativa al test per il Coronavirus. L’interesse dei tabloid, dopo aver appurato le buone condizioni di salute del Principe, è stato quello di capire se la Regina ed il Re avessero potuto contrarre il Covid-19.

Alcune realtà italiane (ad esempio Leggilo) – anche alcune autorevoli come Il Fatto Quotidiano l’hanno riportata, lasciando più margini di dubbio sulla veridicità – hanno addirittura scritto dei pezzi in cui si parla della presunta morte del Principe Filippo. La morte del sovrano al momento sarebbe nascosta dalla Regina Elisabetta. Nei pezzi non si capisce quale sarebbe il motivo di questa reticenza nel comunicare una notizia così importante. Addirittura si sostiene che il Principe sia morto già da qualche giorno e che il post con il quale si comunicava l’arrivo a Windsor dei coniugi reali sarebbe stato un fake per coprire la tragica dipartita.

Il principe Filippo è morto? Ecco cosa emerge dai tabloid britannici

Il primo pensiero, nel leggere una simile notizia impostata come una tesi complottista, è che si tratti di una fake news creata ad arte per sfruttare la notizia della positività del principe Carlo. In realtà, controllando i tabloid britannici, ci si accorge che la voce sulla morte del Principe Filippo circola già da più di una settimana e che il 19 marzo da Buckingham Palace è giunta la smentita ufficiale alla voce.

In tanti citano ‘L’Express‘ come una delle fonti principali di questa voce, ed in effetti in un articolo di 6 giorni fa il tabloid la riportava. In un articolo odierno, però, lo stesso quotidiano britannico parla della condizione del coniuge della sovrana in altri termini. Qui viene riportata la risposta di Camilla all’ipotesi che Filippo abbia preso il Covid-19, nella quale si legge: “Non necessariamente il Duca di Edimburgo, poiché negli ultimi mesi è stato ricoverato in una clinica a Sandrigham da quando è stato dimesso dall’ospedale a Natale. Nelle ultime settimane non ha avuto contatti con gli altri membri della famiglia. E’ stato trasportato a Windsor per stare con la Regina, che ha cominciato le vacanze di Pasqua in anticipo.