Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 25 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 25 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 25 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone in replica, il programma, condotto da Alberto Angela, “Stasera a Venezia”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda la miniserie “Maltese-Il romanzo del commissario”: Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico che viene ucciso davanti a lui. Dario, allora, si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine. In seconda serata, il film “The Giver-Il mondo di Jonas”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “PresaDiretta”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sull’attualità e la politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Rendition – Detenzione illegale”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “John Wick”: John Wick riceve dal sadico malvivente Iosef Tarasof la proposta d’acquisto della sua Boss Mustang del 1969. Quando John rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa. A seguire, il film “Constantine”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Antonino Chef Academy”.

