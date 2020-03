Bollette, da aprile scendono le tariffe: -18,3% elettricità e -13,5% gas

Bollette, calano le tariffe di gas ed elettricità. La motivazione è nella bassa quotazione delle materie prime, legate all’emergenza coronavirus.

Bollette in forte ribasso a partire da Aprile 2020, come annuncia l’Arera. La spiegazione è nelle “perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell’emergenza COVID-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti ad una riduzione del -18,3% per l’elettricità e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo1 in tutela”.

Gli effetti della riduzione sulle famiglie

Questo calo, non previsto, porterà ad un risparmio complessivo annuo di 184 euro per la famiglia-tipo.

La misurarazione degli effetti sulle famiglie, al lordo delle tasse, viene fatta prendendo in esame un determinato periodo. In questo caso 1° luglio 2018-30 giugno 2019.

Per l’elettricità si considera una spesa a famiglia di circa 571 euro, su cui si avrà un calo di 7,9% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente. Il risparmio che si ottiene è quindi di 45 euro l’anno. Per il periodo preso in esame, la spesa della famiglia tipo per il gas è individuata in 1.019 euro, con una variazione del -12%, equivalente a circa 139 euro l’anno.

Potrebbe interessarti anche: Roma, autopsia rivela che il giovane di 34 anni morto per il Covid-19 non aveva patologie pregresse

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, speranza da Rimini: guarito paziente di 101 anni, il più anziano d’Italia