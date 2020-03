Cotto e Mangiato, ricetta 26 Marzo: pizza fatta in casa

Dal momento che tutti ci stiamo improvvisando chef provetti, seguiamo le direttive di Tessa Gelisio per una nuova pietanza. Oggi a Cotto e Mangiato la ricetta fatta è la pizza fatta in casa.

La ricetta della pizza fatta in casa

Per quel che concerne gli ingredienti, essi sono:

260 ml di acqua

15 grammi di lievito

350 grammi farina

150 grammi di farina integrale

25 ml di latte

Un pizzico di Zucchero

20 ml di olio

Pomodoro

Formaggi vari

Preparazione

Preparare un composto con una manciata di farina acqua e lievito e sciogliere il tutto insieme. Poi in una impastatrice mettere i residui di farina, il composto ottenuto prima, latte e olio e far amalgamare il tutto. Più si lavora e meglio è.

Prendere la pagnotta ottenuta e appoggiarla in una teglia oleata, coprire con pellicola e far riposare almeno un’ora. Dopodiché tagliare il panetto ottenuto in pagnotte più piccole e stendere nelle teglie. Condire a piacere con pomodoro, formaggi, salumi, insomma in base alle proprie preferenze. Cuocere in forno a 180 gradi finché non dora e crocca. E la pizza è servita