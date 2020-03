Mike Tyson rivela: “Ho fatto orge con mamme e sorelle di tutti quelli che conoscevo”

Mike Tyson continua con le rivelazioni scioccanti nel podcast ‘Hotboxin’: questa settimana ha dichiarato di aver fatto orge con mamme e sorelle di tutti quelli che conosceva.

Chiunque ami o segua lo sport sa che Mike Tyson è un personaggio fuori dal comune. Lo era sul ring quando schiantava i suoi avversari con un singolo colpo, lo è stato anche quando ha compreso che non era più così imbattibile ed ha staccato un orecchio all’avversario. L’ex pugile si è distinto per atteggiamenti fuori dal comune anche fuori dal rettangolo: spesso scontroso e irascibile, Mike era noto anche per le scazzottate fuori dal ring. Nel 1992 è stato accusato e condannato a 6 anni di carcere per stupro. Uscito dalla galere riuscì a tornare su livelli stratosferici, riuscendo persino a riconquistare il titolo di campione dei pesi massimi nel 1996. Negli anni successivi ebbe ulteriori problemi con la giustizia: nel 2011 ad esempio fu arrestato per guida sotto effetto di cocaina.

Negli ultimi anni l’ex pugile ha cercato di cambiare atteggiamento e di ripulire la sua figura anche pubblicamente. Nel 2012 ha cercato anche di avviare una carriera come arbitro di Cage Fighting, ma l’esperienza non è durata a lungo. Di recente ha fatto la comparsa in ‘Hangover‘ uno dei film comici più famosi degli ultimi anni. Da poco si diletta con il canale youtube ‘Hotboxin‘ in cui pubblica dei podcast con rivelazioni scioccanti.

Mike Tyson: “Fatto sesso e orge con mamme e sorelle di chiunque”

Nella scorsa puntata del podcast, Mike aveva creato scalpore affermando di non avere paura della morte. L’ex pugile, riflettendo sulle proprie esperienze di vita, ha poi dichiarato che vivere può essere più complicato che morire. In quella di ieri sera Mike ha nuovamente scioccato tutti. Questa volta l’ex campione del mondo ha parlato di come si comportava con le donne quando era all’apice della carriera e della notorietà: “Da giovane ero un animale pieno di soldi. Ho fatto sesso e orge con mamme, sorelle e cugine di tutte le persone che conoscevo. Ero malato. Così malato da non avere idea di essere malato. Quando vivevo a Las Vegas avevo accesso alla zona VIP di tutti i locali notturni e avevo una ragazza che faceva la prostituta”.

Mike non condivide quella parte di sé con orgoglio, anzi fa capire apertamente di vergognarsene e anche di averne paura: “Adesso non voglio che quella persona che ero prima esca di nuovo. Perché con quella persona potrebbe uscire anche l’Inferno. Può sembrare che io sia un tipo duro, ma odio quel ragazzo. Ho paura di lui”.

