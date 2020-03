Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2020: l’Acquario è in bilico nella professione, i Pesci devono essere prudenti in amore

Giovedì 26 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Le preoccupazioni sono tante. La tua situazione era già un po’ precaria e adesso la condizione che stiamo vivendo aggrava un po’ le cose. Il weekend in arrivo è foriero di tensioni. Hai la testa tra le nuvole ma devi stare attento alle distrazioni;

Toro. Giornata particolare per le relazioni: devi evitare gli scontri. Venere comunque ti aiuta, anche in chiave futura (penso all’estate), nel costruire relazioni importanti. La fase che sta iniziando dunque è fatidica per chi ha deciso di sposarsi, di convivere. Sono cose che hai già fatto? Allora ci saranno nuove opportunità;

Gemelli. Venere è interessante ad aprile e addirittura influirà positivamente sul tuo segno fino al prossimo agosto. Non è un caso se ora i nati sotto il segno dei Gemelli stanno rivalutando amore e famiglia. Magari qualcuno può trovare una grande passione. Ecco, non rifiutarti di vivere emozioni che potrebbero essere importanti;

Cancro. Oggi e domani approfittane per riflettere e non arrabbiarti se ti troverai a fare delle cose che non vorresti fare. Tanti nati del segno hanno magari avuto responsabilità in più sulle spalle. Tutto ti pesa ma per fortuna tu riesci a portare avanti le cose mettendoci grande impeto e forza. Puoi farti sentire.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Hai bisogno di coraggio. La tua vita è stata bloccata dalle vicissitudini che stiamo vivendo e queste tensioni si riflettono nel rapporto che vivi con gli alti. Per l’amore maggiore chiarezza in amore. I sentimenti possono aiutarti più di tutto il resto. Dai spazio a quello che senti e a quello che vorresti vivere ora;

Vergine. Hai la testa altrove? Naturale essere confuso, adesso, e le prossime 48 ore avranno lo stesso tenore. Tu sei energico e hai delle idee solide. Stasera può essere un momento d’aiuto per quelle coppie che hanno vissuto delle difficoltà. Chi ha delle difficoltà deve cercar di guardare con maggiore serenità al futuro. Da aprile dovrai proteggere l’amore;

Bilancia. Hai bisogno di molta serenità. Buone notizie perché ad aprile potresti riuscire a risolvere delle situazioni che sembravano bloccate. In amore un progetto in vista da portare avanti con la persona che ami. Scelte in più da fare;

Scorpione. Ci sono tante cose a cui pensare, specialmente per il tuo futuro. Domenica sarà la giornata giusta per non dire le cose che pensi: per essere troppo sincero spesso crei tensione in un rapporto, e invece in questo momento le discussioni vanno evitate.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi spendere dei soldini. Venere sarà opposta da aprile e ti porterà dei piccoli disagi. Ti raccomando di evitare il più possibile gli scontri e di non complicare le scelte d’amore. Potrebbe capitarti di stare con una persona ma di desiderare altro;

Capricorno. Devi ritrovare serenità in amore, anche se non è semplice. Tu vorresti essere ascoltato dal partner ma alcune volte sei proprio tu che dovresti ascoltare e non lo fai. Sei determinato. Prova a vedere le cose sotto un’altra prospettiva: ad esempio, potresti essere meno intransigente. Soluzioni in arrivo per risolvere anche qualcosa che era rimasta insoluta nel passato. L’unico neo che c’è nella tua vita? Le soluzioni arrivano, ma ci vuole tempo per metterle in pratica;

Acquario. Potresti chiudere un rapporto professionale. Proprio da questo momento, dalla fine di marzo, molte situazioni lavorative son in bilico. Devi cercare di mantenere la calma e rivedere alcune scelte. Sei teso e ci sono conflitti da risolvere;

Pesci. Se desideri recuperare un rapporto è tempo di parlare chiaro perché ad aprile sarà tutto più difficile e le relazioni in crisi saranno messe ulteriormente in difficoltà. Sei molto romantico e spesso ti lasci andare all’istinto, senza pensare alle conseguenze. Ti invito a essere razionale e più prudente. Attenzione nei rapporti con Gemelli e Vergine.



