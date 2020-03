Coronavirus, Boris Johnson è positivo al Coronavirus: il Premier inglese è in auto-isolamento

Boris Johnson è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso dal suo profilo Twitter e ha fatto una preghiera a tutti i cittadini britannici: state a casa per salvare vite umane

Il Premier inglese Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso politico, che ha anche affermato di essersi ritirato in auto-isolamento nel suo appartamento sito al numero 10 di Downing Street. Per lui, così come per il Principe Carlo, si parla di sintomi lievi.

Boris Johnson ha il Coronavirus:, l’annuncio su Twitter: “Continuo a guidare il governo per uscire da questa emergenza”

Insieme batteremo il Coronavirus, ma voi restate a casa. È la sintesi di un tweet lanciato da Boris Johnson proprio pochi minuti fa. Il Premier inglese, in isolamento, ha scritto che continuerà a guidare il Governo e che lo farà con delle videoconferenze:

“Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al Coronavirus.

Ora mi sto autoisolando, ma continuerò a guidare la risposta del governo tramite videoconferenza nel combattere questo virus.

Insieme lo batteremo. #StayHomeSaveLives”

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento

