Coronavirus, nuovo modulo per l’autocertificazione – VIDEO

Il modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti durante la quarantena per il Coronavirus è cambiato di nuovo

Il modulo per l’autocertificazione dei cittadini che hanno la necessità di effettuare spostamenti in questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus è cambiato di nuovo.

Si tratta del quarto modulo, come gli altri anche questo deve essere stampato e mostrato alle forze dell’ordine in caso di controllo. Gli spostamenti devono essere giustificati da comprovate motivazioni di salute, di lavoro o per necessità primarie come l’acquisto di farmaci o generi alimentari.

Nel nuovo modulo è necessario inserire anche la regione di appartenenza e quella in cui ci si sposterà. Ciò per evitare che molti cittadini continuino a non rispettare le restrizioni utili a fermare la diffusione del Covid-19.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!