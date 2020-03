Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2020: l’Ariete è in riflessione, il Toro programma il suo futuro

Venerdì 27 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il fatto di essere più isolati per un Ariete è difficile da sopportare. Tuttavia, una pausa di riflessione- per quanto forzata e imposta- potrebbe esserti utile. Da circa sei-sette mesi questo Saturno opposto agisce nella tua vita, portando rinvii e tensioni. Cerca di non rabbuiarti. I sentimenti saranno in recupero già ad aprile;

Toro. Devi mostrare una grande energia. Devi ritardare e programmare dei nuovi, grandi eventi. Non mancare di sfruttare il transito favorevole di Giove: tu ti stai rimboccando le maniche per il futuro, nonostante questo sia un momento di stop. Opportunità nel corso della seconda parte dell’anno;

Gemelli. Attenzione perché dal punto di vista sentimentale tu sei attratto dall’incertezza. Ti piacciono le persone sfuggenti e hai un comportamento ambivalente, indeciso: da un lato vorresti rimanere poco coinvolto (e magari proprio per questo ti butti su persone un po’ più superficiali), ma dall’altro lato ti piacerebbe essere molto coinvolto da una persona. Venere nel segno da aprile promette bene;

Cancro. Migliora la tua situazione generale anche se c’è ancora qualche tensione, nell’ambiente circostante, che ti potrebbe coinvolgere. Adesso bisognerebbe evitare le polemiche, ma mi rendo conto che è una cosa complicata: la situazione è difficile, stressante, e si va ad aggiungere al grande disagio che il Cancro vive già dall’anno scorso a causa di questo Saturno dissonante. Devi rivedere tutto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ti prodighi tanto per agli altri, caro amico dello Leone, ma gli altri riconoscono i tuoi sforzi e il tuo impegno? Sembra proprio di no. Saturno sta per entrare in opposizione. Questo significa avere dei dubbi: tra ora e la metà di aprile ti chiederai se stai portando avanti o no delle scelte giuste. Tensione in amore. Evita parole inutili almeno fino agli inizi di aprile;

Vergine. Stai vivendo un periodo di fastidio dovuto al fatto che non riesci a pensare a progetti a lunga scadenza. Tu vuoi chiarezza ma dovresti evitare di pretenderla dalle persone che non te la possono dare. Le complicazioni ci sono ma il tuo oroscopo è comunque importante. L’amore è messo in secondo piano rispetto alla professione: cerca di non accantonarlo troppo;

Bilancia. L’amore sarà per te un punto di riferimento per il futuro. Il periodo è difficile per il lavoro, ma la cosa importante è che tu abbia riscoperto passione e affetti familiari. I tempi che stiamo vivendo dimostrano che la famiglia è un riferimento. E chi non ne ha desidera averne una;

Scorpione. Venere opposta ti rende polemico. Questo periodo è buono, comunque, per cercare di risolvere qualche problema e per parlare d’amore. Con aprile arriverà poi una marcia in più. Una storia non funziona? Aspetta prima di chiuderla. Saturno dissonante, a breve in transito, potrebbe farti venire voglia di cambiamento dal punto di vista professionale.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Dovresti fare una scelta d’amore. Se sei stanco forse è perché porti avanti due relazioni o perché ora sei a contatto con una persona che prima vedevate un po’ meno. Essere privati della libertà fa riemergere delle tensioni. Proprio la tua voglia di libertà emerge prepotente, ma la situazione del momento ti impone di pazientare;

Capricorno. Situazione conflittuale, la tua, per le relazioni. Il fine settimana ti aiuterà a mettere in chiaro le cose. Non temere perché, ad ogni modo, i legami che sono nati nel corso delle ultime 4 settimane sono importanti. Venerdì di riflessione;

Acquario. Stai vivendo delle giornate stancanti e dei cambiamenti sul lavoro, dettati dalla volontà o dal destino. In amore si recuperano le emozioni. Devi cercare di lasciarti andare di guardare con favore a una nuova prospettiva di vita;

Pesci. Sei un segno emotivo e questo ti porta a sentire le cose, a stare male più di altre persone. Devi sfruttare la forza che senti di avere in amore, purché si faccia attenzione a non rimanere abbagliati da una storia ingannevole. Tu, molte volte, tendi a illuderti e a idealizzare più del necessario le emozioni che vivi. Da aprile dci sarà una verifica su questi sentimenti ed entro giugno le situazioni incerte verranno chiarite. Delle persone ti aiuteranno nel corso dei prossimi giorni.

Maria Mento

