Salvini travestito da medico, il pensiero dell’operatore sanitario: “Non si prende in giro chi rischia di andare in quarantena”

Giovanni Tommasini, tecnico animatore, ha duramente criticato la scelta di Salvini di mostrarsi con un abbigliamento simile a quello di un medico.

Ieri sera Matteo Salvini è stato intervistato da ‘SkyTg 24‘. Il leader del Carroccio si è presentato in collegamento da un ambiente che ricordava un laboratorio, aveva indosso un maglioncino di colore blu e portava la mascherina al collo, come se l’avesse appena tolta dopo un turno di lavoro. La scena è stata notata per caso da Giovanni Tommassini, tecnico animatore socio educativo presso la Cooperativa Sociale Genova Integrazione.

L’operatore sanitario non ha gradito il vestiario, ritenendolo una mossa comunicativa e politica come quelle a cui ormai il numero uno della Lega ci ha abituato. Così ha deciso di girare una video lettera indirizzata a Salvini e pubblicarlo sulla sua pagina Facebook e sul giornale L’Ingrato, per chiedere all’ex ministro dell’Interno di evitare in futuro simili atteggiamenti: “Questo video è un messaggio a Salvini. Io sto finendo il turno di lavoro ora, stanotte andrò a casa e sarò preoccupato se mi aumenta la febbre. Sono anch’io un padre e ho paura che mi succeda qualcosa. L’altra sera sono andato a casa e ho visto l’immagine che mi sembrava di uno di quegli operatori sanitari che vengono intervistati. Invece eri tu, travestito da operatore sanitario con il maglioncino dello stesso colore delle divise infermieristiche e un’ambientazione tipo laboratorio, la mascherina tirata giù come se avessi appena finito un turno”.

L’operatore sanitario attacca Salvini: “Non è possibile prendersi gioco della disperazione di un popolo”

Dopo aver spiegato per quale motivo ha percepito che l’intenzione di Salvini fosse quella di ricordare l’immagine di uno dei medici in trincea in questo periodo di lotta al Covid-19, Tommassini lancia un sentito appello al leader leghista, chiedendogli di evitare di cavalcare l’onda mediatica che questa emergenza inevitabilmente a creato. Nella restante parte del video, infatti, gli dice: “Sei abituato a cavalcare le onde emotive, ti travesti per entrare in queste situazioni ma siamo tutti disperati e preoccupati: non è il momento di cavalcare questo dramma, la maggior parte della gente avrà pensato che eri tu l’angelo della salvezza e questa è una gran porcata. Ti chiedo per il momento di smetterla, perché cavalcare la preoccupazione di un popolo e travestirsi da chi è un simbolo della possibile salvezza non è un comportamento umano. Chi va a lavorare, torna a casa e magari si deve mettere in quarantena non va preso in giro. Non è possibile prendersi gioco della disperazione di un popolo”.

