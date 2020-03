Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 27 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 27 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 27 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, una puntata di “Ulisse-Il piacere della scoperta”. In seconda serata, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: Shaun affronta un periodo di crisi con Carly. Nel frattempo, Claire viene delusa da un paziente in cui aveva riposto la sua fiducia. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Presadiretta”. Subito dopo, la fiction “I topi – La famiglia Calamaru”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. A seguire, nuovo appuntamento con “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda la semifinale di “Amici di Maria De Filippi”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Terminator Genisys”: per proteggere Sarah Connor e salvaguardare il futuro, il leader della resistenza umana John Connor decide di spedire indietro, al 1984, il Sergente Kyle Reese. Tuttavia, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale e il Sergente Reese si ritrova in un passato nuovo e sconosciuto. La sua nuova missione diventa, quindi, ripristinare il futuro e per riuscire dovrà fronteggiare improbabili alleati, tra cui il nuovo terminator T-800, il Guardiano e nuovi pericolosi nemici. In seconda serata, il film “Universal Soldiers Regeneration”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Cake Star-Pasticcerie in sfida”.

