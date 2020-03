Una nuvola compare durante la benedizione del Papa: è la Vergine Maria? – VIDEO

Le parole del Papa, cariche di forza e speranza, hanno raggiunto ogni angolo del globo.

Nelle ultime ore sta girando anche un video dove si intravede una nuvola che fa capolino sul sagrato deserto della Basilica di San Pietro durante la benedizione “Urbi et Orbi”, che viene solitamente impartita dal Pontefice a Pasqua e a Natale, per l’indulgenza plenaria.

Proprio durante la benedizione di Papa Francesco si vede comparire una luce, che resta immobile nel cielo ma che con il passare dei secondi comincia ad assumere una forma molto familiare ai credenti. La figura, infatti, somiglia molto alla sagoma della Vergine Maria, e sono in molti a vederla come un’immagine di speranza, un segnale lanciato dalla Madonna ai suoi figli.

Il Papa da solo sul sagrato di San Pietro: un momento che passerà alla Storia

Chiaramente si tratta di una suggestione, qualcosa di molto comune in un momento così difficile come quello che sta attraversando l’intera popolazione mondiale. Tuttavia, c’è chi in quella nuvola vuole aggrapparsi per sperare in un ritorno alla normalità.

Sul web il video è diventato presto virale, esattamente come le tantissime foto che immortalano quello che passerà alla Storia come uno dei momenti più forti di questo secolo. Il Pontefice completamente solo, con la pioggia ad accompagnare la preghiera per invocare la fine della pandemia di coronavirus.

