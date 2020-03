Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2020: i Gemelli riscoprono la famiglia, il Cancro si rifugia nell’amore

Sabato 28 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi hai l’occasione giusta per riappacificarti con persone con cui, magari, hai litigato nel corso della settimana. La famosa congiunzione Giove-Saturno nel Capricorno di cui ho parlato all’inizio dell’anno ha influito, anche più del previsto. All’Ariete ha portato un senso di precarietà e costrizione. In questo fine settimana prova a rilassarti, se puoi;

Toro. Dissapori sentimentali appianati grazie a Venere, non più ostile da aprile. Ti senti amareggiato per dei progetti che vanno ritardati, anche per effetto di Saturno (e lo avevo anche scritto nel mio libro). Stai attento a un rapporto logorato;

Gemelli. Venere sarà nel segno fino all’inizio di agosto. Cerchi un sentimento importante e ora forse stai rivalutando la famiglia e la tradizione. Saturno rappresenta il conservatorismo e ora è più malleabile nei tuoi confronti;

Cancro. Non è facile trovare il bandolo della matassa. Troppe tensioni: quelle che stiamo vivendo in questo periodo si aggiungono a quelle che tu già vivevi di tuo, dall’anno scorso. La cosa è positiva che puoi fare è quella di dedicarti all’amore perché Venere è in buono aspetto. Mi auguro che da qui ad agosto la tua vita sentimentale possa risalire la china e superare tutti i problemi che eventualmente ci sono stati.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei diviso tra dovere e piacere. Hai tante cose da fare e Saturno opposto mette in discussione i tuoi impegni. Ultimamente sei diventato meno comprensivo: normale che tu stia cercando delle soluzioni nuove o un nuovo spazio tutto tuo;

Vergine. I tuoi pensieri non sono esattamente chiari. Ti impegni per gli altri, ma forse gli altri non ti sono riconoscenti. Il periodo ti vede comunque protagonista. Cerca di regolare la tua voglia e forza. Giove ti porterà qualcosa di nuovo. Attenzione per le relazioni perché aprile sarà un mese sottotono;

Bilancia. Devi recuperare sicurezza interiore e cercare di andare avanti. Sono tante le persone che ti vogliono bene e questo perché tu sei una persona dal carattere cauto, carino e diplomatico. Puoi recuperare una situazione che era stata sospesa, grazie a un Saturno più benevolo;

Scorpione. Ogni tanto il tuo malumore ha il sopravvento. Devi impedire che questo accada! Si sono bloccati dei progetti, ma questo non deve a portarti a sminuire un amore. Potresti pensare che un sentimento non esiste: non è così.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Devi agire e chiarire delle cose entro la fine di marzo. Bisogna considerare diverse variabili, ma le coppie in cui qualcosa già non andava stanno soffrendo di più a causa del blocco forzato che stiamo vivendo. Questi rapporti vanno rivisti e anche i rapporti che vanno bene non sono immuni da piccole revisioni. Le polemiche non risolte possano portare a grandi conflitti: ricorda che Venere sarà opposta da aprile;

Capricorno. Ti senti confuso e questo non è da te. Non temere perché Giove ti aiuterà a superare anche questo momento difficile. Tra qualche giorno vedrai che arriveranno delle novità. Alcuni nati del segno saranno in grado di cavalcare l’onda;

Acquario. Sei insofferente. Saturno è dissonante a Urano e questo porta cambiamenti inevitabili nel lavoro. Magari non avevi pensato a tanto, ma la tensione ora porta dei dubbi anche nelle questioni di cuore;

Pesci. Anche tu, come la Vergine, dovresti risolvere ora i dubbi d’amore. Cerca di allontanarti da persone che ti promettono tanto ma che, nella realtà dei fatti, ti danno poco. Nei rapporti di lunga data bisogna stare attenti perché la tensione serpeggia. Giornate ideali per capire che direzione prendere.

