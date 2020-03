Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 28 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 28 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 28 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone “Il meglio di Viva Raiplay”. A seguire, “Techetechete-Il talento di Lady Goggi”.

Su Rai 2 va in onda il programma di inchiesta “Petrolio antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il programma di divulgazione “Sapiens-Un solo pianeta”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Stasera Italia Weekend”. A seguire, il film “Psycho II”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 8-Terre desolate”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Pets-Vita da animali”: Max è un tenero cagnolino che vive con la sua padrona Katie in un piccolo appartamento nel cuore di New York. Un giorno, però, la sua quotidianità viene sconvolta dall’arrivo di Duke, un trovatello che Katie porta a casa e che suscita subito gelosia in Max. Decisi a stabilire la propria supremazia l’uno sull’altro, i due cani si ritroveranno coinvolti in una rocambolesca avventura. Subito dopo, il film d’animazione “Puzzole alla riscossa”.

Su La 7 va in onda il film “Operazione sottoveste”: rimesso parzialmente in sesto dopo un bombardamento, grazie alle capacita’ “inventive” dell’ufficiale Nick Holden, il sommergibile Sea Tiger riprende i suoi spostamenti nel Pacifico, al comando del capitano Sherman. Dopo l’approdo per rifornimenti su un’isoletta, Holden ottiene che vengano imbarcate alcune donne-ufficiale rimaste tagliate fuori dai reparti. A seguire, il film “Intrigo internazionale”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “L’ombra del sospetto”: uomo ossessionato dalla gelosia, è convinto che la moglie lo tradisca. In cerca della verità, inizia a seguirla e spiarla, scoprirà un fatto sconcertante.

Maria Rita Gagliardi

