La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 30/03/2020 al 05/04/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Toro e Vergine

Toro. La settimana che sta per arrivare sarà un po’ pesante per te, anche se comunque si vede una piccola ripresa sotto il profilo lavorativo. Le vendite o gli acquisti di immobili potranno subire dei ritardi. Settimana con toni più scuri che chiari anche per i sentimenti. Venere lascia il tuo spazio zodiacale ed è possibile che i toni diventino tesi con il partner, che magari non accetta i tuoi progetti o vorrebbe rimandare l’ufficializzazione della vostra storia. Questioni riguardanti la casa ancora da definire. I single del segno dovrebbero avere fiducia nel futuro. Cerca di non fare troppo nella giornata del 3 aprile;

Vergine. Settimana che ti farà stancare parecchio. Venere inizia un transito difficile nel tuo segno: questo significa che bisogna fare attenzione ai sentimenti. C’è un rapporto da rivedere, forse, o magari delle situazioni ancora non risolte in famiglia. Le storie che potrebbero nascere in questa settimana sono foriere di dubbi. E i single? meglio aspettare tempi migliori. Sul lavoro, invece, potrebbero arrivare quei cambiamenti annunciati già da qualche mese. Sii cauto.

Tre stelle per Sagittario, Capricorno e Pesci

Sagittario. Nei prossimi sette giorni dovrai evitare di affrontare delle spese inutili, specialmente a inizio settimana. In questo momento la situazione è precaria. Nonostante questo tu hai voglia di cercare nuovi orizzonti lavorativi. In amore, se sei solo puoi andare in avanscoperta e vivere situazioni sentimentali part-time, non troppo impegnative. I Sagittario in coppia devono, invece, fare attenzione a un parente che potrebbe insinuarsi nel rapporto con intenzioni non proprio buone. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori;

Capricorno. Adesso è importante non mettersi a pensare al proprio passato sentimentale: non devi farti bloccare la vita da situazioni che non si sono chiuse positivamente perché lo sappiamo che poi ci metti anni per riprenderti emotivamente. Cerca di vivere al meglio un fine settimana che si presenta intrigante. Sul lavoro puoi risolvere dei problemi che si sono presentati anche di recente. Il periodo ti consente di riflettere e di risolvere certe questioni. Non strafare a inizio settimana. Cerca, invece, di sfruttare le intuizioni che potrebbero arrivare domenica 5 aprile;

Pesci. Settimana che parte agitata ma che conoscerà un bel miglioramento nella giornata di giovedì. Sul lavoro ci sono stati dei cambiamenti e altri ce ne saranno, ma magari ti sei reso conto che forse cambiare non è stato un male. Cerca solo di non agitare troppo la situazione. Prova ad allontanare i pensieri negativi dalla mente. Le cose non sono andate bene nell’ultimo periodo? Datti alla ricerca di qualcosa di nuovo: il weekend ti aiuta. Le coppie che sono in crisi dovranno rivedere il loro assetto.

Quattro stelle per Gemelli, Cancro, Leone e Scorpione

Gemelli. Questa settimana è quella giusta per agire sotto il profilo sentimentale, grazie a una buona influenza di Venere. Questo significa che le coppie che sono in crisi potranno sperare di risolvere i loro problemi. Gli amori che stanno per nascere, invece, saranno favoriti proprio da questo cielo che fa l’occhiolino alle questioni di cuore. Situazione positiva anche dal punto di vista professionale. La settimana è ottimale per fare progetti e per chiarire le cose che non vanno. La tua condizione non ti piace? Puoi lavorare per migliorarla. Hai voglia di tornare a sperare;

Cancro. Il lavoro ti porta sofferenza. Già prima di questa situazione di stallo non ti piaceva la professione che svolgi. Potrebbe arrivare una proposta buona da sviluppare nei prossimi mesi. Mercurio in buon aspetto ti aiuta a chiarire una situazione di attrito sorta con un familiare. Le questioni legali riguardanti beni immobili di famiglia si possono gestire con maggiore calma. Il fine settimana lo vivrai con grande energia. Non ti abbattere perché la fortuna torna piano piano a darti sostegno;

Leone. Cerca di non avere nostalgie relativamente a storie che si sono chiuse proprio nel mese di marzo. Adesso devi guardare al tuo futuro sentimentale. Da venerdì Venere ti aiuterà di più. Nel frattempo le nuove conoscenze potrebbero farti sorgere dei dubbi: forse non rispecchiano esattamente quello che vorresti vivere? Anche sul lavoro la strada è in salita. Rapporti difficili da gestire e questa difficoltà si vanno a sommare allo stress fisico accumulato nelle passate settimane. Ricorda che c’è un’opposizione di Saturno. Cerca di non fare troppo nelle giornate di venerdì e sabato (le più pesanti);

Scorpione. Settimana di alti e bassi. Devi cercare di chiarire- prima possibile- le situazioni di lavoro che sono rimaste in bilico. Ci sono dubbi che ti porti dietro dall’anno scorso. Toni diversi per quanto concerne i sentimenti: Venere è in buono aspetto e ti sostiene. Martedì e mercoledì altre giornate buone per te, di recupero. I consiglio è quello di non dare troppo spazio a delle polemiche residue che possono essere sorte nella coppia. Occhio ai rapporti con Capricorno e Ariete.

Cinque stelle per Ariete, Bilancia e Acquario

Ariete. Settimana che parte molto bene, con giornate molto buone da lunedì a mercoledì. Bene l’amore grazie al transito positivo che tra poche ore Venere inizierà nel tuo segno. Due cose sono da evitare: la sfiducia, che potrebbe condizionare i nuovi legami, e la confusione, per esempio se nella tua vita c’è più di una simpatia. Si registra una piccola ripresa sia sotto il profilo lavorativo sia dal punto di vista dei rapporti con gli altri;

Bilancia. Finalmente le cose vanno meglio e ora hai la possibilità di recuperare dal punto di vista psicofisico. Marte è dalla tua parte e in effetti sei un po’ arrabbiato: pensi che una qualcuno non ti abbia tributato la giusta riconoscenza che meritavi per il lavoro che hai svolto. La situazione amorosa migliora dopo un periodo di tensioni e indecisioni. Venere inizia un transito buono da venerdì e questo significa che i rapporti che vivi si definiranno meglio nel corso dei prossimi mesi. Una storia è finita? Puoi cambiare strada;

Acquario. La settimana che sta per arrivare sarà abbastanza stabile. In amore Venere non è più dissonante e questo ti consente di dare impulso ai nuovi incontri, che saranno intriganti. Forse hai vissuto una delusione o non hai potuto dedicare il giusto tempo alle emozioni che senti. Grandi cambiamenti dal punto di vista professionale. Un grande impegno si profila all’orizzonte e anche la tua voglia di modificare la tua vita si fa sentire con grande impeto. Occhio alle iniziative rischiose che potresti prendere tra venerdì e sabato: cerca di evitarle.

Maria Mento

