Coronavirus, angosciato per le conseguenze dell’epidemia: si suicida il ministro delle Finanze dell’Assia

Non ha retto alla preoccupazione per le gravi conseguenze dell’epidemia di coronavirus: per questo il ministro delle finanze dell’Assia si è tolto la vita gettandosi sotto a un treno

Lavorava giorno e notte per far fronte alla preoccupante pandemia di Coronavirus e sarebbe proprio questa forte e crescente pressione che lo avrebbe spinto al suicidio. Si è tolto la vita gettandosi sotto ad un treno il ministro delle Finanze dell’Assia

Thomas Schäfer; il cadavere del politico è stato trovato nella mattinata di sabato vicino ai binari del treno superveloce tedesco Ice, vicino alla località di Hochheim; sul caso sono immediatamente state avviate le indagini ma stando a quanto riferito dal governatore del Lande Volker Bouffier, si tratterebbe di un suicidio legato all’epidemia da coronavirus, il primo che riguarda un politico. Il ministro cristiano-democratico, 54 anni, avrebbe anche lasciato una lettera d’addio, la cui immagine ha iniziato a circolare sui social nelle ore successive al decesso dopo essere stata citata dal quotidiano Faz, nella quale avrebbe definito il futuro sociale ed economico del Land “senza speranza” mentre alcuni giorni fa parlando al parlamento aveva sottolineato che quella che ci troviamo ad affrontare è “la sfida del secolo”. Le crescenti preoccupazioni per il futuro della regione avrebbero dunque portato Schäfer a compiere il gesto estremo.

Le parole di cordoglio del governatore

Come ricordato dal governatore, il ministro era impegnato senza sosta nei lavori condotti per cercare di arginare la crisi economica direttamente conseguente alla diffusione dell’epidemia: “Dobbiamo partire dal presupposto che fosse molto preoccupato di riuscire a soddisfare le gigantesche aspettative della popolazione, soprattutto sul fronte degli aiuti finanziari. Devo partire dal presupposto che queste preoccupazioni lo abbiano schiacciato. Evidentemente non vedeva più vie d’uscita. Era disperato e ci ha lasciati”, ha sottolineato. Lascia moglie e due figli.

