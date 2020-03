Licenziato durante l’epidemia di coronavirus: 29enne si toglie la vita

Si è suicidato dopo che l’azienda per la quale lavorava ha chiuso e lo ha licenziato a causa del dilagare dell’epidemia di coronavirus. La vittima è un ragazzo di soli 29 anni

Si è impiccato nella tromba delle scale del palazzo in cui viveva insieme alla famiglia, togliendosi la vita a soli 29 anni. E a spingerlo a compiere l’estremo gesto sarebbero state le devastanti conseguenze economiche provocate dall’epidemia di coronavirus in Italia. Il dramma si è consumato a Carmagnola, in provincia di Torino: è accaduto venerdì ma solo nella giornata di domenica è stato comunicato. Il primo a scoprire il corpo del ragazzo è stato suo padre, che ha immediatamente chiamato i soccorsi ma quando l’ambulanza è giunta nei pressi del condominio sito nella periferia di Carmagnola, il giovane era già morto da tempo. Laureato in lingue, è emerso che il 29 aveva alcuni pregressi problemi di depressione e recentemente aveva ricevuto una brutta notizia: a causa dell’emergenza epidemia il suo rapporto di collaborazione con la ditta per la quale lavorava era stato interrotto dal momento che l’azienda si era trovata costretta, come da decreto del governo, a sospendere immediatamente la produzione con una chiusura temporanea dello stabilimento.

Licenziamento e depressione, il drammatico mix che lo avrebbe portato al suicidio

Il 29enne era stato assunto a tempo determinato 8 mesi fa e l’azienda non ha potuto fare altro che interrompere il rapporto lavorativo: questa potrebbe, secondo le ipotesi al vaglio, essere la principale ragione che lo avrebbe spinto al suicidio. I genitori del giovane, interpellati dalle forze dell’ordine, hanno raccontato che quel lavoro aveva rappresentato una vera svolta per il figlio; da tempo infatti soffriva di depressione e aver trovato un’occupazione lo stava aiutando molto. La perdita di quell’opportunità non sarebbe stata facile da accettare e il ragazzo, già fragile, avrebbe deciso così di farla finita.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!