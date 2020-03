Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 29 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 29 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 29 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Bella da morire”: in nome della verità, Eva diffonde il video dell’interrogatorio con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano, provocando l’arresto di quest’ultimo. Giuditta, responsabile delle indagini, lascia il caso a Iurini, pregandolo di tenere Eva in squadra. La testimonianza di una ragazza fa riaprire il caso. Eva ha uno scontro con il padre, riguardo lo stupro della sorella. Rachele, ancora lontana da casa, spia l’uomo che anni prima l’ha violentata, mentendo a Matteo e a Eva. Giuditta si riconcilia con il marito. Rachele ha un confronto con Edoardo, l’uomo che anni prima l’ha violentata, padre del piccolo Matteo. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Suburbicon”: Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L’apparente tranquillità della cittadina entra in crisi, quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell’età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L’intera comunità di Suburbicon s’infiamma e si adopera per ricacciare indietro “i negri” con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell’abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Un’ottima annata-A good year”: uomo d’affari, poco socievole, si ritrova in Provenza, per i funerali dello zio. Una volta qui, si staccherà dal mondo dei soldi e degli affari per fare un viaggio nel passato tra vecchi amici, persone sincere e buon vino. A seguire, il film “Nessuna verità”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Point Break”: l’agente del FBI John Utah, per sgominare una gang di ladri spericolati, dovrà infiltrarsi tra di loro. Qui conoscerà il capo banda Bodhi, con il quale inizierà il gioco del gatto con il topo. Questa volta, però, la partita non si svolgerà più soltanto sulle tavole da surf, ma toccherà tutti gli sport estremi, fino ad un mozzafiato scontro finale. In seconda serata, il film “Hazzard”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda “Camionisti in trattoria”.

Stasera in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2020

Rai 1

21:20 Bella da morire

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Suburbicon (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Un’ottima annata-A good year (film)

23:30 Nessuna verità (film)

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Point Break (film)

23:30 Hazzard (film)

La 7

21:20 Non è l’Arena

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!