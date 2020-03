Un bel tacere non fu mai scritto: origini del detto e il senso dello stesso nell’era del coronavirus

“Un bel tacer non fu mai scritto” è un detto molto conosciuto, anche se pochi saprebbero farlo risalire alla propria origine.

Secondo quanto è possibile apprendere da Wikipedia, la frase (che sarebbe esattamente “Un bel tacere / mai scritto fu”) può essere ricondotta all’opera lirica del 1600 ‘Il ritorno d’Ulisse in patria’ e precisamente all’atto V, scena VIII.

La frase sarebbe quindi stata scritta dal poeta Iacopo Badoer (altresì noto come Giacomo Badoaro), poeta nato a Venezia nel 1602.

La frase – spesso erroneamente attribuita a Dante Alighieri – mette in luce come il silenzio (che spesso può avere un grande significato) non possa mai essere apprezzato abbastanza.

“Un bel tacer non fu mai scritto” nel 2020, tra emergenza coronavirus e pervasività social

Riteniamo che la frase sia quantomai attuale in un momento come quello attuale.

Un momento in cui le parole si perdono, nel mare magnum delle parole pronunciate da chiunque – esperti e meno esperti – diventano solo brusio di sottofondo.

Nonostante – date le contingenze – ci ritroviamo a poter godere di tanto tempo a disposizione per poter ragionare, troppo spesso ci sentiamo quasi in dovere di esprimerci, magari senza aver ragionato a pieno (o aver ragionato su dati parziali – anche a causa di questo bombardamento di notizie e di parole che nemmeno Mina).

Qualora abbiate voglia di dire la vostra, pensate che anche il silenzio è espressione

E tacendo, sicuramente, eviterete di fare eventuali figuracce (ed eviterete di dovervi contraddire – come troppo spesso accade).

La frase può frattanto rappresentare un monito alla nostra categoria: in casi di particolare interesse, ed ancor più in quelle situazioni in cui c’è un coinvolgimento personale diffuso e una forte componente emozionale (come può essere nel caso della pandemia che stiamo vivendo) si tende a dare notizia di ogni dato e, ancor più, a trasformare in notizia ogni accadimento.

Quando forse di certe notizie (e pensiamo agli svariati cospirazionismi, che costantemente riportiamo pur evidenziando come si debbano prendere con le molle) potrebbero anche essere omesse.

S.A. / R.D.V.

