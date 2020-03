Coronavirus, la nave da crociera Costa Diadema attracca a Piombino – VIDEO

La nave da crociera Costa Diadema attracca a Piombino, ad autorizzare l’attracco è stato il sindaco Francesco Ferrari

La nave da crociera Costa Diadema è attraccata al porto di Piombino, a bordo ci sono circa 1.250 persone di equipaggio.

All’interno della nave circa 100 membri dell’equipaggio si trovano in isolamento dopo che altri due componenti sono sbarcati pochi giorni fa e hanno mostrato sintomi riconducibili a quelli del Coronavirus.

È stato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, ad autorizzare l’attracco. In merito a ciò ha detto: “Vedete: una parte dei membri di equipaggio della Costa Diadema sono cittadini italiani. La nave è una nave battente bandiera italiana. Era doveroso da parte mia rispondere affermativamente alla richiesta di attracco della nave”.

Ferrari ha aggiunto: “Le istituzioni devono essere unite a prescindere dal colore politico specie in questa fase terribile che l’Italia sta vivendo”.

Il sindaco ci ha tenuto poi a precisare che ha chiesto delle rassicurazioni al ministro. Lui stesso ha spiegato: “Un sindaco è anche responsabile della salute pubblica dei propri cittadini. E allora ho chiesto che quei membri di equipaggio non entrassero mai in contatto con i piombinesi, che non vi fosse il minimo pericolo per l’incolumità dei miei concittadini. Queste rassicurazioni sono arrivate e allora era doveroso da parte mia dire di sì.”

Sara Fonte

