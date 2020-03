Coronavirus, Gallera: “In Lombardia il picco dovremmo averlo superato” – VIDEO

Giulio Gallera è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus, l’assessore al Welfare pensa che il picco in Lombardia dovrebbe essere superato

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus tramite una diretta su Facebook.

Continuano ad aumentare i casi di contagio, anche le persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva sono in aumento. In merito a ciò Gallera ha detto: “Un numero così ampio di persone che ogni giorno segniamo come decedute è ogni volta una pugnalata, un dato drammatico che evidenzia la virulenza di questa pandemia.”

L’assessore al Welfare ha aggiunto: “Questo è il dato dei soggetti tamponati, il dato reale, come ci dicono i medici, è nettamente superiore. Questo è il segno di questa grande pandemia che sta falcidiando la Lombardia e l’Italia. Quando avremo il dato dei deceduti che inizia a ridursi saremo realmente su una china positiva. L’ultimo dato che migliorerà purtroppo sarà quello dei decessi“.

Gallera pensa che il picco in Lombardia è stato superato. Lui stesso ha concluso dicendo: “I dati che abbiamo ci dicono che oggi si è stabilizzata e non è più in crescita, quindi il picco dovremmo averlo sorpassato, se manteniamo questo atteggiamento di responsabilità“.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!