Coronavirus, Maxi Lopez attacca Wanda Nara: “Esponi i nostri figli a rischio” – VIDEO

Maxi Lopez su Instagram ha attaccato duramente Wanda Nara, a detta sua ha esposto i loro figli a rischio durante l’emergenza Coronavirus

Wanda Nara è stata criticata e attaccata dall’ex marito Maxi Lopez su Instagram. La moglie di Mauro Icardi insieme alla sua famiglia ha lasciato Parigi per andare sul lago di Como, proprio durante l’emergenza Coronavirus.

Lopez pensa che l’opinionista del Grande Fratello Vip abbia messo a rischio i loro figli spostandosi da un paese all’altro durante la quarantena, soprattutto perché è andata in Lombardia, all’epicentro del contagio.

Tra le tante cose, nel suo sfogo social Lopez ha detto: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato”.

Sara Fonte

