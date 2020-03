Cotto e Mangiato, ricetta 30 Marzo: spaghetti carciofi e gamberi

La prima ricetta di questa settimana è molto gustosa e vede sposare i mari e i monti. Tessa Gelisio ha infatti proposto a Cotto e Mangiato gli spaghetti carciofi e gamberi.

La ricetta di spaghetti carciofi e gamberi

Per quel che concerne gli ingredienti sono:

2 carciofi

6 gamberi

Olio

Aglio

Vino bianco

160 grammi di spaghetti

Prezzemolo

Preparazione

Tagliare i carciofi molto sottilmente e metterli in acqua e limone per non farli annerire. Tagliare a cubetti anche i gambi, e mettere da parte. Pulire i gamberi e senza buttare le teste, metterle a soffriggere in olio abbondante e aglio in padella. Sfumare anche col vino bianco, dunque togliere le teste e aggiungere i carciofi. Mettere sale e pepe e lasciare cuocere. Nel frattempo mettere a bollire la pasta in acqua, e quando i carciofi saranno cotti aggiungere i gamberetti tagliuzzati.

Quando la pasta sarà pronta, scolarla e farla saltare in padella aggiungendo prezzemolo e olio a crudo. Mantecare dunque servire ancora bollente.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!