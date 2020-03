Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli lo accusa di non rispettare la quarantena: l’ex paparazzo replica – VIDEO

Fabrizio Corona attacca Selvaggia Lucarelli, la giornalista lo ha accusato di non aver rispettato la quarantena

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Fabrizio Corona, la giornalista ha accusato l’ex re dei paparazzi di aver violato la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Corona su Instagram ha detto di aver trascorso il suo compleanno con Nina Moric e il figlio Carlos, a detta sua in questo momento c’è poco da festeggiare, bisogna pensare agli altri.

Eppure alcune storie pubblicate dalla Moric su Instagram, rimosse poco dopo, hanno mostrato che in casa con loro c’erano anche alcuni amici. La Lucarelli su Tpi ha riportato alcuni video e foto del compleanno di Fabrizio Corona, accusandolo di aver festeggiato il suo compleanno a Milano con i suoi amici fregandosene della quarantena.

La replica di Corona è arrivata subito. Tramite una Instagram Stories ha scritto: “Amore mio grazie per i tuoi particolari auguri sul tuo sito assolutamente obiettivo e non egoriferito. Lo so che mi ami da morire ma non potevo invitarti, stai col tuo toychef e pensami sempre come fai tutti i giorni”.

Sara Fonte

