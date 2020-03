Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 marzo 2020: i Leone sperano di più nell’amore, i Vergine sentono la tensione

Lunedì 30 marzo 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il 20 marzo il Sole è entrato nel tuo segno e, tra l’altro, nel tuo cielo c’è anche stato un novilunio. Tu sei nervoso, ma la forza non ti manca. Occhio perché Giove è contrario e questo significa che qualcosa non va a livello di contratti;

Toro. La Luna toccherà oggi il tuo segno (verso mezzanotte) per poi passare al segno dei Gemelli. Non ti mancherà al voglia di divertirti e Venere favorevole ti aiuta a realizzare i tuoi desideri amorosi. Vorresti sfare delle scelte importanti che però saranno ritardate. Ricordo che c’è un transito di Saturno che porterà fastidi a diversi segni;

Gemelli. La Luna nel segno vi permette di provare a on pensare i problemi. Hai anche Saturno in buono aspetto, e questo significa che potresti ricevere una buona notizia. Momento buono, a dispetto di quanto accade all’esterno, anche grazie a questa Venere che sarà favorevole da aprile. Verso il 7 aprile capiterà qualcosa di buono. Opportunità arrivano dagli incontri fatti sui social;

Cancro. Tra martedì e mercoledì scorso ti sei trovato nella bufera. Non ci pensare più: è passato. Fai tanti sforzi e hai tanti pianeti contrari (il che incide sul tuo umore). La buona notizia è che Saturno non è più opposto e quindi ora ti viene dato merito per quello che fai. Qualche opportunità in più.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Stai meglio. Tra sabato e domenica ti è venuta l’idea di mollare. Dal 3 aprile cielo migliore in amore. Arriva una Pasqua che puoi vivere con più serenità, nei limiti del possibile;

Vergine. La giornata di ieri, per te , è stata sottotono. Sei pervaso da tanti dubbi. Il vero Vergine è molto metodico e organizzato, mentalmente parlando, ma è anche attento alla salute e allo stress. In questi giorni chi sente di più sulla pelle la tensione di tutta questa situazione soffre. Cerca di rilassarti;

Bilancia. Verso il 7 di aprile arriverà qualche buona novità. Il periodo che stai vivendo è interessante. Giove dissonante ma qualche situazione si è sbloccata a partire dal 22 marzo. Sii prudente nei rapporti con gli altri;

Scorpione. Le giornate peggiori (venerdì e sabato) sono passate. Hai sofferto per la tensione planetaria che vive il tuo cielo in questo periodo. Scorpione, Leone e Acquario sono segni maggiormente provati rispetto agli altri. Spero che tu possa scegliere di fare quello che desideri e vedrai che aprile sarà migliore da questo punto di vista (anche per l’amore).

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ci sono delle cose che non vanno in questo inizio settimana, delle polemiche che devi cercare di superare. Forte dubbio per i nati del segno che vivono due storie;

Capricorno. Giove è nel segno. Ci sono blocchi e situazioni difficili da gestire, però tu sei forte e sarai tra i primi a recuperare. Le prospettive per il futuro sono meno tese e tu riesci sempre a cavartela quando ci sono dei problemi grandi: sai come fare;

Acquario. Lunedì un po’ pesante per le scelte che devi fare. Emozioni in allegria grazie a una Luna e a un Saturno interessante. Il momento ti impone dei cambiamenti di vita che magari non avevi desiderato o previsto. Mi raccomando: metti ancora un po’ di pazienza in amore;

Pesci. Oggi sei reduce da una domenica che hai vissuto non al meglio. Non eccedere nelle reazioni e nelle tensioni in questa fine di marzo: sii cauto perché aprile metterà in discussione le relazioni che non vanno. Chi ha due storie o è diviso tra passato e presente sarà chiamato presto a prendere una decisione netta.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!