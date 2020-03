Sky, in arrivo aumenti per alcuni abbonati: ecco l’importo e le ragioni aziendali

Alcuni clienti Sky stanno ricevendo un informazione poco piacevole: a causa di “esigenze organizzative e amministrative” ci sarà un aumento.



Sky sta informando alcuni clienti di un aumento in vigore a partire dal 1° maggio 2020. La misura dell’importo varia in base al numero di pacchetti sottoscritti.

A riportare la notizia è Calciomercato.com che spiega come la decisione sia inevitabile, per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il testo della e-mail ricevuta dai clienti spiega: “In questi anni hai beneficiato di un prezzo dedicato del tuo abbonamento, scontato rispetto a quello di listino, fruendo di uno sconto che puoi vedere direttamente in fattura in corrispondenza della riga relativa allo sconto rispetto al listino in vigore”.

Aumento costo dei pacchetti Sky

Per alcuni il rincaro dei costi sarà più lieve , pari a 1,10 euro al mese. Mentre per chi ha aderito a un maggior numero di opzioni tematiche, e il cui costo dell’abbonamento era già rilevante.

La decisione è stata assunta per parificare il piano a cui si è aderito al listino vigente, al termine dello sconto.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, come la Cecenia si è tramutata da paradiso per turisti a inferno per residenti in 19 giorni

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus: “Vuole vivere o morire?” – in arrivo in Olanda le chiamate per decidere il proprio destino?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!