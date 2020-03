Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 30 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 30 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 30 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, nuovo appuntamento con “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, il programma comico “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il film “Helen Dorn – La terza donna”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sull’attualità e la politica “Speciale Stasera Italia”. Subito dopo, il film “The American”.

Su Canale 5 va in onda il film “Matrimonio a Parigi”: durante una vacanza in Francia, per far visita al figlio Mirko, un industriale milanese, abituato ad evadere il fisco con ogni mezzo, incontra Gennaro, un finanziere rispettoso della legge, un onestissimo uomo del Sud. Il destino vuole che le due famiglie si ritrovino nella stessa camera d’albergo e che Mirko s’innamori di Natalina, figlia di Gennaro. A seguire, il film “Area Paradiso”.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e l’ordine della fenice”: la battaglia contro le forze oscure di Voldemort e dei suoi Mangiamorte è appena cominciata: è arrivato il momento di scendere in campo per l’Ordine della Fenice.. così come per l’Esercito di Silente, un gruppo di giovani studenti desiderosi di imparare a combattere. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda il film “Pearl Harbor”: l’attacco del 7 dicembre 1941 dei giapponesi su Pearl Harbor fa da sfondo alla drammatica storia di Raf e Danny, amici sin da bambini e ora piloti. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borhese 4 Ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi

