Coronavirus, il Principe William tornerà al National Health Service: piloterà gli elicotteri a disposizione dei malati

La Corona inglese si mobilita per dare il suo sostegno nella lotta contro il Coronavirus e lo fa tramite la decisione assunta dal Duca di Cambridge: il Principe William avrebbe deciso di pilotare gli elicotteri dell’elisoccorso

Il Coronavirus ha toccato anche la Famiglia Reale inglese, ma il momento di pericolo (almeno per ora) pare essere alle spalle: il Principe Carlo– risultato positivo al Covi-19- è uscito dalla quarantena e sta bene. Ora suo figlio, il Principe William, ha dichiarato di volersi mettere a disposizione dei cittadini e del National Health Service (il Servizio Sanitario inglese). Come? Offrendosi di pilotare gli elicotteri che trasportano i malati, come già aveva fatto in passato.

Il Principe William piloterà gli elicotteri da soccorso, la notizia che arriva dall’Inghilterra: l’erede di Carlo a disposizione del NHS

Cresce la paura nel Regno Unito: il Coronavirus si sta diffondendo con rapidità e ha già contagiato 22.141 persone in tutta la Nazione (i dati sono quelli che oggi riporta il tabloid inglese Metro.co.uk). Sono 1.408 le persone decedute fino a questo momento.

È una crisi sanitaria che non guarda in faccia nessuno e persino la Royal Family ne è stata toccata, seppur non con gravi conseguenze. Il Principe William, dopo l’annuncio della guarigione del padre, ha fatto sapere di essere a disposizione dei suoi sudditi e di volersi mettere nuovamente al servizio del National Health Service. L’erede di Carlo tornerà a pilotare gli elicotteri che svolgono servizio di elisoccorso.

Il Duca di Cambridge aveva lasciato il suo posto all’East Anglian Air Ambulance nel 2017, quando gli era stato chiesto di assumere il ruolo di membro senior all’interno della famiglia reale inglese (in previsione dell’ascesa al trono di Carlo).

Il Principe William piloterà gli elicotteri da soccorso, le rivelazioni di una fonte vicina al Duca di Cambridge

Le intenzioni del Principe William sono state rivelate a The Sun da una fonte vicina al primogenito di Diana e Carlo:

“William ha seriamente preso in considerazione l’idea di tornare come pilota di ambulanza aerea per aiutare a combattere la pandemia. Sa che l’intero Paese sta facendo la sua parte e vuole aiutare “.

La scorsa settimana la Famiglia Reale ha condiviso un video in cui si vedono i tre figli di William E Kate (i principini George, Charlotte e Louis) applaudire in segno di ammirazione per gli uomini del NHS. Segno che la Corona apprezza tantissimo quello che il personale sanitario sta facendo per il popolo. Questo palese apprezzamento potrebbe anche rappresentare la conferma della volontà che avrebbe espresso il principe William.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!