Nuovo terribile femminicidio nel messinese, studente 27enne strangola la fidanzata e cerca il suicidio

Uno studente 27enne ha strangolato questa mattina la fidanzata e poi ha cercato di togliersi la vita. I Carabinieri sono arrivati in tempo per salvarlo.

La vita di una ragazza di appena 27 anni è stata spezzata questa mattina a Furci Siculo (Messina). La giovane originaria di Favara, studentessa di Medicina all’Università di Messina, è stata strangolata dal fidanzato, Antonio De Pace. Il giovane, anch’esso studente nell’ateneo siciliano, ma residente a Vibo Valentia, pare abbia perso la pazienza durante una lite e sia passato all’aggressione fisica. Nel farlo ha soffocato Lorena e solo successivamente si è accorto della gravità del gesto compiuto.

Leggi anche ->Uomo uccide la fidanzata, la figlia di lei e il loro cane prima di suicidarsi. La ragazzina è stata anche violentata

Poco prima delle 8, il ragazzo ha chiamato i Carabinieri ed ha denunciato l’omicidio, quindi ha preso un coltello e si è tagliato le vene dei polsi e della gola per suicidarsi. L’intento del ragazzo non è riuscito, visto che poco dopo sono giunti i militari dell’arma e trovandolo in fin di vita hanno chiamato un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno tamponato la fuoriuscita di sangue e lo hanno portato in ambulanza dove è stato visitato e giudicato fuori pericolo.

Leggi anche ->Scopre che la fidanzata è incinta: 16enne uccide lei e il feto pugnalandola al cuore

Studente uccide la fidanzata: portato in caserma per l’interrogatorio

Intorno alle 12 l’omicida è stato portato in caserma per l’interrogatorio. Gli investigatori cercheranno di fargli confermare la confessione fatta telefonicamente, quindi di capire quali sono le ragioni di quel gesto estremo. Nel frattempo la Procura di Messina ha avviato un’indagine per omicidio a carico dello studente. Il reparto dei Ris di Furci Siculo, invece, si è recato nell’appartamento per stabilire causa e orario della morte della studentessa e per raccogliere prove che confermino la confessione del fidanzato.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!