Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2020: i Bilancia puntano sull’amore, lo Scorpione vive contrasti in famiglia

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi soprattutto nel pomeriggio, sentirai una grande stanchezza. Cerca di mantenere la calma. Venere sarà intrigante da aprile. Il momento è difficile per tutti, ma le storie belle continuano. Le cose si sbloccano anche se con qualche ritardo inevitabile. La primavera potrebbe essere utile per ufficializzare un rapporto;

Toro. La Luna ti è amica, ma Saturno- che da qualche giorno ha iniziato un transito particolare- ti invita a rimandare alcuni tuoi progetti. Nella vita di tutti i giorni ci sono determinate situazioni da rimandare (come matrimoni). Era una situazione comunque già descritta nelle stelle del Toro;

Gemelli. Dovete puntare sulle relazioni perché questa Venere favorevole fino ad agosto va sfruttata. Se sei solo ora puoi puntare su internet e magari fare incontri speciali in rete. Anche maggio e giugno saranno mesi importanti. Sul lavoro devi affrontare e superare una crisi che va avanti dallo scorso anno: pazienta;

Cancro. Saturno ti lascia in pace per qualche settimana e ti dona un po’ di respiro, per poi terminare definitivamente la sua opposizione alla fine dell’anno. Assistiamo a una tua grande rinascita e ora magari sei anche più desiderato dagli altri che ti chiamano a fare delle cose. Perplessità amorose nei rapporti di vecchia data.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. I prossimi tre-quattro mesi saranno importanti per l’amore. La giornata di oggi è un po’ scialba . Risale a galla un problema che dovresti sistemare. Devi pensare alle cose che ci saranno da fare verso l’estate. Saturno in opposizione potrebbe scombinarti i piani. Dovrai rivedere qualche progetto;

Vergine. Sei un po’ frastornato. Senti tanta fatica ma si produce tanto perché hai una marcia in più. Tu anche nelle difficoltà sei un faro per gli altri e riesci ad emergere con idee geniali anche in momenti complessi come questo;

Bilancia. Hai dei dubbi sull’amore, ma ora devi rimetterti in gioco perché aprile ti regala un bel cielo per i sentimenti. Addirittura, non escludo che questa situazione che stiamo vivendo ti abbia anche spinto verso un amore. Quando non abbiamo grandi certezze ci rifuggiamo nella spiritualità, nei sentimenti. Ed ecco che forse la Bilancia ora ha capito che il successo è importante ma non è tutto, nella vita;

Scorpione. A breve Venere non sarà più opposta e ti regalerà un aprile di grande forza. Di grande forza sarà anche il mese di agosto. Non mettere in un angolo i nuovi sentimenti. Devi stare attento alle complicazioni che potrebbero nascere in famiglia, soprattutto nella seconda parte della settimana, e allo stress fisico che avverti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tu riesci a essere ottimista anche nei periodi difficili. Sul lavoro hai dovuto vivere delle polemiche. I sentimenti sono messi alla prova da questa convivenza forzata, visto che ora non puoi evadere fisicamente, fare i soliti viaggi che sono una parte importante della tua vita. Ci vuole attenzione;

Capricorno. Ora c’è caos nella vita pratica. Devi controllare le persone che ti stanno attorno, ma tu sei un segno di terra e come la Vergine hai il dono di saper riemergere da i momenti difficili inventando delle soluzioni nuove. In amore occhio perché c’è poco smalto;

Acquario. Stai cambiando vita. Forse proprio grazie a quello che stiamo vivendo hai capito che la vita che hai vissuto fino a ora non è quella che vorresti per te. Questo, magari, ti spinge a diventare polemico e gli altri se ne stanno accorgendo;

Pesci. Arriverà una conferma in amore ma adesso per te può essere importante fare una verifica sentimentale: se una persona è lontana non polemizzare e cerca di capire che cosa c’è nel tuo cuore. Le questioni pratiche sono in sviluppo.

