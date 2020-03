Il Principe Harry e Meghan Markle chiudono i canali social: il comunicato – VIDEO

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di chiudere i loro profili social ufficiali, ecco cosa ha detto ai loro tantissimi fan

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di chiudere il loro account Instagram ufficiale. A rivelare la novità sono stati i diretti interessati tramite un comunicato sui social con il quale hanno salutato i loro tantissimi.

Nel post pubblicato sull’account Instagram Sussexroyal, i due hanno annunciato l’intenzione di dire addio ai social dicendo: “Anche se potreste non vederci qui, il nostro lavoro continua. Grazie a questa comunità, per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l’ora di riconnetterci presto. Fino ad allora, abbi cura di te e degli altri”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!