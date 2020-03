Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 31 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 31 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 31 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale, dedicato alla raccolta fondi per la Protezione Civile, “Musica che unisce”. A seguire, la replica della prima puntata della fiction “DOC-Nelle tue mani”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, nuovo appuntamento con “Patriae”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La ragazza del dipinto”: Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall’unione tra l’aristocratico ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei anni e contro ogni previsione, l’ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood, nell’Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, però, Dido non riesce a trovare marito per via del colore della sua pelle ed è costretta a confrontarsi con le barriere di razza e classe. Subito dopo, il film “Boogie Nights – L’altra Hollywood”.

Su Canale 5, come martedì scorso, va in onda “Speciale Tg5”. A seguire, “X Style”, rubrica dedicata al mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Harry Potter e il Principe Mezzosangue”: Harry Potter è ormai arrivato al suo sesto anno a Hogwarts. Lui e i suoi amici di sempre. Ron e Hermione, sospettano che Draco Malfoy sia diventato un mangiamorte e stia tramando nell’ombra. Alla prima lezione di Pozioni, Harry entra in possesso di un libro usato, appartenuto al misterioso Principe Mezzosangue e, seguendone le note scritte a mano, riesce splendidamente negli esperimenti. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Legacies”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Angeli e Demoni”: un famoso professore viene chiamato a indagare su una minaccia che incombe sulla Chiesa cattolica.

