“Bruciamo la bandiera europea”, il tam-tam sui social per il flash mob dei sovranisti

Il risentimento nei confronti dell’Unione Europea sta raggiungendo livelli molto alti nella popolazione.

Ad approfittarne è ovviamente il mondo sovranista, specialmente quella miriade di gruppi social che hanno come denominatore comune l’odio nei confronti dell’UE e dell’euro. Sono proprio queste comunità virtuali ad aver lanciato un flash mob per domenica prossima che sta facendo molto discutere.

Per farla breve, l’iniziativa dei sovranisti prevede che si bruci la bandiera europea in tutti i balconi d’Italia. “Domenica verrà bruciata la bandiera Europea (sic) in tutta Italia! Dai balconi alle piazze, stiamo facendo il passaparola”: è questo uno dei messaggi che sta circolando sulle varie piattaforme, tra cui Facebook e WhatsApp.

La Lega: “Ammainate la bandiera dell’Europa in Comune”

E chi non ha una bandiera dell’Europa? “Può bastare un disegnino, anche fatto male”, viene riportato in alcuni messaggi giunti agli utenti. Altre persone che non hanno intenzione “di comprare la bandiera europea per bruciarla” hanno deciso di esporre cartelli di protesta, con slogan tipo “Basta con questa Europa”.

Un gesto che potrebbe comportare anche conseguenze dal punto di vista penale per coloro che decideranno di bruciare la bandiera dell’Europa. Nel frattempo, anche la Lega sta proponendo di ammainare la bandiera europea nei comuni e nelle regioni governate dal Carroccio.

