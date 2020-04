Coronavirus, provano a scavalcare la fila senza mascherina: scatta una maxi rissa nel napoletano – VIDEO

In alcune realtà, i nervi sono a fior di pelle.

E così, nel napoletano, per una mascherina (per una non mascherina, sarebbe meglio dire – giacché tutto parte da un acquirente privo di mascherina) scatta una rissa furiosa.

La vicenda è accaduta in un supermercato nella zona di Cittadella, tra il quartiere di Poggioreale e il comune di Casoria, ed ha avuto il via dalla minaccia di chiamare i carabinieri di un uomo che – vedendo dei giovani che volevano superare la fila e non mantevano la distanza di un metro e non indossavano la mascherina – aveva deciso di intervenire.

Da lì, una maxirissa, durata anche all’esterno dell’esercizio fino all’arrivo della polizia.

