Cotto e Mangiato, ricetta 1 Aprile: piadine fatte in casa

La prima ricetta del mese di Aprile a Cotto e Mangiato è semplicissima, salutare e molto gustosa. tessa ci insegna infatti a preparare le piadine fatte in casa.

La ricetta

Per quanto riguarda gli ingredienti, sono:

500 grammi di Farina 00

5 grammi di bicarbonato

5 grammi di sale

60 grammi di olio di mais

30 ml di latte

200 grammi di acqua

Preparazione

In una impastatrice versare prima la farina poi il bicarbonato e il sale. Allungare con dell’olio e del latte e infine con acqua tiepida. Quando sarà tutto ben amalgamato tirare fuori dalla planetaria il panetto, che deve essere morbido. Dividerlo in tanti piccoli panetti, da 100 grammi circa, e metterli in una teglia oleata a farli riposare per almeno un’ora.

A questo punto, quando saranno pronti, stenderlo in modo più sottile possibile. Mettere un goccio dolio in padella e cuocere ambedue i lati. Se la piadina fa le bolle vuol dire che l’impasto è venuto perfetto. Servirle in tavola con qualunque farcitura si preferisca.

