Lucio Presta si scaglia duramente contro Barbara d’Urso: “Orrore televisivo” – VIDEO

Lucio Presta si è scagliato contro Barbara d’Urso, ha definito la sua conduzione un orrore televisivo, ecco cosa ha detto su Facebook

Lucio Presta, marito di Paola Perego e agente dello spettacolo, ha criticato duramente Barbara d’Urso, facendo anche riferimento all’eterno riposo recitato insieme a Salvini a Live-Non è la d’Urso.

Tramite un post su Facebook, tra le varie cose, ha detto: “L’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento”.

Presta si domanda come mai Mediaset non faccia nulla in merito alla conduzione della d’Urso. Ha poi aggiunto: “Ci sono delle persone capaci che sanno fare Tv e quindi è difficile da comprendere. Si potrebbe obiettare che forse è l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio mal digerito anche dagli altri Talents delle reti Mediaset, ma conoscendo da ormai almeno 15/20 anni l’attuale board e proprietà mi sento di dire che lo trovo impossibile da accettare e da crederlo anche perché lo stile di PierSilvio è davvero altra categoria.”

Il noto agente ha poi concluso dicendo: “Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio ? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo. Ah saperlo.”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!