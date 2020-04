Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2020: i Sagittario vogliono liberarsi di un peso, i Capricorno cavalcano l’onda

Mercoledì 1 aprile 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi giornata un po’ agitata. Sei al limite della sopportazione, e non solo per le restrizioni a cui dobbiamo sottostare. Non temere perché Saturno ha iniziato un transito positivo: nuove partenze di situazioni che si erano bloccate all’inizio dell’anno. In amore evita la tensione;

Toro. Venere nel segno rendere più forti i sentimenti e tu avresti bisogno di vivere nuove emozioni. Chi non ha un amore deve darsi da fare perché a breve il pianeta uscirà dal segno;

Gemelli. Venere, a breve, entrerà nel tuo segno e ci resterà fino ad agosto. Per questo speriamo che la nostra situazione attuale si sblocchi quanto prima. Il tuo oroscopo vede già Saturno in buono aspetto. Potresti recuperare in legame che da tempo è un po’ in bilico oppure rivolgerti ai social per fare nuove conoscenze;

Cancro. La Luna è nel tuo segno e questo ti regala emozioni più vere e rapporti che funzionano meglio. Il tuo cielo ti regala un’energia che devi spendere per le persone che ti sono attorno. Potrebbero arrivare buone novità per le questioni pratiche: Saturno non è opposto e non lo sarà per qualche settimana. Se hai dovuto sospendere un progetto non temere perché presto si apriranno nuovi scenari.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Problemi nella vita quotidiana. Soffri per l’influenza di un Saturno opposto e per lo stress che hai accumulato. C’è stato tanto da fare. Tu non dici mai no e questo ti porta a essere in prima linea in molte situazioni. Ci sono delle grandi scelte da fare;

Vergine. Non dovresti esporti troppo se ci sono delle situazioni che non funzionano. Giove ti è favorevole e ti darà una mano. Nei periodo di crisi si può comunque cavalcare l’onda e riconvertire, per esempio, la propria attività lavorativa. L’amore, probabilmente, lo stai mettendo da parte;

Bilancia. Hai necessità di viver sentimenti puliti. Se prima pensavi soprattutto al lavoro e alla vita pratica ora non è più così e un amore potrebbe farti dimenticare l’agitazione del momento. Da aprile belle novità e occasioni;

Scorpione. Aprile ti regalerà forza man mano che ci avvicineremo verso la metà del mese. Venere opposta ti ha infastidito nello scorso fine settimana, ma ora l’opposizione è passata e la gestione dei legami sentimentali sarà più semplice. Tu prendi le cose di petto e per te, adesso, è difficile essere sereno. Devi cercare di non arrabbiarti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. C’è un peso di cui vorresti liberarti. Il momento non è esattamente il migliore: sono emerse tensioni e dal punto di vista sentimentale c’è una difficoltà dovuta al fatto che Venere è in opposizione. Le coppie che sono state costrette a una vicinanza più stretta magari hanno rispolverato qualche problema non superato nel passato. I single si vedono limitati nella ricerca di un compagno. Molti nati del segno si trovano a un bivio: chi vive due storie deve fare una scelta;

Capricorno. Ti senti arrabbiato, nervoso e sbandato. Tu sei un segno forte, sei un segno di terra e i segni di terra vanno forti. Puoi ottenere benefici anche in un momento complesso come questo. Fai attenzione a Luna e Sole dissonanti, che oggi ti fanno sentire più di tono.

Acquario. Stai vivendo un omento confusionario ma anche liberatorio. La confusione data dal fatto che non sai se abbandonare tutte le strade che percorrevi fino a qualche giorno fa. Tu sei il segno della libertà ma parliamo di una libertà che dovrai riconquistare. Desideri venire fuori da un blocco che ti ha condizionato a lungo. E le situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo magari aiutano a dire basta (cosa che in tempi normali non avremmo fatto);

Pesci. In amore vorresti essere confortato, ma bisogna stare attenti perché aprile porta tensioni. Di cosa non sei convinto? Forse hai cambiato idea sulla persona che ti sta accanto, oppure ci sono polemiche con un/un’ex. Devi coltivare meglio il sentimento. I rapporti che hanno vissuto problemi nel passato ora hanno bisogno di cura. Sì ai nuovi incontri, ovviamente virtuali. Occhio a non dare le cose per scontate e a non rimanere abbagliato.

