Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 2 aprile 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 2 aprile 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 2 aprile 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda puntata della fiction “DOC-Nelle tue mani”: Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi che, fino a poche settimane prima, erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Escape Plan – Fuga dall’inferno”: Ray Breslin è un esperto di sicurezza strutturale. Ha progettato, nella sua vita, infernali prigioni governative dalle quali è impossibile evadere e di cui conosce ogni segreto. Le sue capacità, però, sono messe a dura prova quando, incastrato, finisce lui stesso ad essere prigioniero di una delle strutture che ha provveduto a ideare. In cerca di una via di fuga per vendicarsi di chi lo ha messo dietro le sbarre, in carcere Breslin conosce Emil Rottmayer, il leader dei prigionieri, desideroso come lui di tornare in libertà il prima possibile. In seconda serata, il film “The Giver-Il mondo di Jonas”.

Su Rai 3 va in onda la commedia teatrale, di Eduardo De Filippo, “Sabato domenica e lunedì”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Diritto e rovescio”, seguita dal film “Tatort-La vendetta di Nick“.

Su Canale 5 va in onda il film “La maledizione della Prima Luna”: XVII secolo. Il pirata Barbossa assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore. In suo aiuto, accorre Will Turner, amico d’infanzia della ragazza che, per salvarla, si allea al pirata vagabondo Jack Sparrow a cui Barbossa ha rubato la nave, la Perla Nera. A bordo della nave più veloce della flotta britannica, la HMS Interceptor, i due si mettono sulle tracce del temibile pirata, scoprendo che lui e il suo equipaggio sono vittime di una maledizione. Sono condannati a vivere come non-morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Tokarev”: Paul Maguire e i compagni, Kane e Doherty, vivono un’esistenza criminale. Una notte, organizzano un agguato a un mafioso russo, intercettandolo mentre è sulla strada per consegnare i soldi al suo capo. Ne ricavano un ingente quantitativo di denaro e una pistola russa chiamata Tokarev. Ciò spinge Paul a decidere di lasciare il crimine, ma il furto scatena una sanguinosa guerra tra la sua famiglia criminale irlandese e la mafia russa. In attesa che si calmino le acque, i tre complici nascondono il denaro per ben cinque anni, dopo i quali si incontrano per prendere ognuno ciò che gli spetta. Sposatosi poi con la bella ed ambiziosa Vanessa e divenuto padre dell’ormai adolescente Caitlin, Paul ha ottenuto dal suo ex capo e boss della mafia O’Connell il permesso di “ripulirsi”, ma una sera accade l’impensabile. Mentre insieme a Vanessa si trova ad una cena di beneficenza, Paul viene informato del rapimento di Caitlin da parte di alcuni uomini russi. Convinto che si tratti di una vendetta per il furto avvenuto anni prima, Paul ignora la polizia e si lancia in una propria pericolosa indagine. In seconda serata, il film “Il sesto giorno”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali dei digitale terrestre, su TV8 va in onda lo show “La notte dei record”.

Maria Rita Gagliardi

