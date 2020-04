Coronavirus, Ilaria Capua ne è certa: “Zero possibilità che scompaia con l’estate”

Il caldo non fermerà il coronavirus: la virologa Ilaria Capua ha sottolineato che il virus non scomparirà in tempi brevi e che siamo di fronte ad un fenomeno di portata epocale

Anche se l’attuale decreto del governo prevede come termine ultimo delle misure restrittive il 13 aprile, con molta probabilità dovremo rimanere chiusi in casa o in ogni caso uscire con tutte le precauzioni necessarie e modificando radicalmente il nostro modo di vivere, almeno fino all’estate. È quanto trapela dalle parole della virologa Ilaria Capua, secondo la quale non vi è alcuna possibilità che il coronavirus, che ha definito, “un fenomeno di portata epocale”, scompaia con l’estate. La virologa, direttrice dell’One Health Center of Excellence all’Università della Florida, è intervenuta in una diretta Instagram con il sindaco di Firenza Dario Nardella, per sottolineare che “siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria” molto seria ma che, in ogni caso, non si tratta di un “tunnel senza fine. Ne usciremo, anche se saremo tutti diversi”.

La virologa: “Il coronavirus si trasmette con grande facilità”

L’esperta ha fatto un confronto con il virus della Sars spiegando che in quel caso andò a scomparire con l’estate ma la ragione non fu il caldo bensì il contenimento. Invece la pandemia spagnola “ci ha messo due anni a fare il giro del mondo perché è ‘andata’ a piedi, con le navi” mentre oggi, con la globalizzazione, è tutto diverso e i tempi del contagio si riducono. Invece in merito al coronavirus ha aggiunto: “Non è un virus super resistente, anzi è fragile ma si trasmette con grande facilità”. Parole che fanno seguito a quelle pronunciate dal direttore della terapia intensiva del Gemelli e membro del comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli nel corso della consueta conferenza stampa della Protezione Civile: “Il picco – ha spiegato – non si è ancora esaurito. La tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane”.

