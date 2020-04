Coronavirus, Un Posto al Sole chiude: stasera va in onda l’ultima puntata – VIDEO

A causa dell’emergenza Coronavirus Un Posto al Sole è momentaneamente sospeso, stasera andrà in onda l’ultima puntata, spazio poi alle repliche

Stasera andrà in onda l’ultima puntata di Un Posto al Sole, a causa dell’emergenza Coronavirus il set è momentaneamente chiuso. Le riprese che erano già girate hanno coperto il mese di marzo, ma da lunedì andranno in onda le repliche.

Da lunedì 6 aprile andranno in onda le repliche delle puntate andate in onda nella primavera del 2012. Le nuove puntate verranno registrate non appena l’emergenza Coronavirus finirà.

Le repliche delle precedenti stagioni della soap opera andranno in onda fino alla fine della quarantena o Un Posto al Sole verrà sospeso momentaneamente? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

